ELEZIONI CORRIDONIA - I segretari provinciali di Lega, FdI, Forza Italia e Udc annunciano il sostegno alla candidata delle minoranze: «Ha le giuste qualità per coordinare l’azione di rilancio della città»

24 Marzo 2022 - Ore 19:49

«Corridonia ha bisogno di tutta la volontà, la competenza e l’unità che civismo e forze politiche di centrodestra sapranno mettere in campo per lasciarsi velocemente alle spalle la pessima stagione dell’amministrazione Cartechini. Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Udc condividono il progetto di rilancio della città con Giuliana Giampaoli sindaco portando in dote la filiera di governo nazionale regionale, provinciale e il patrimonio di uomini e idee che ha sta determinando il nuovo corso della provincia di Macerata e delle Marche tutte».

Così i segretari provinciali dei quattro partiti di centrodestra, Luca Buldorini, Massimo Belvederesi, Riccardo Sacchi e Luca Marconi, ufficializzano l’appoggio alla candidata scelta dai gruppi di minoranza, come aveva anticipato ieri Cronache Maceratesi.

Il centrodestra parla di «incapacità amministrativa del centrosinistra confermata dalla mancata ricandidatura del sindaco uscente» e aggiunge: «A Corridonia servono determinazione, visione e sinergie per recuperare il terreno perduto ed essere pronta alla sfida del Pnrr. Riteniamo che Giuliana Giampaoli abbia le qualità amministrative e la giusta dose di fattivo buon senso per coordinare l’azione di rilancio del tessuto sociale, economico, culturale di Corridonia. Lavoreremo per dare servizi a famiglie ed anziani, creare opportunità per i giovani che non devono essere costretti a cercarle altrove, rilanciare l’intero territorio con interventi strategici e strutturali, a partire dalle scuole. Un lavoro non facile, alla luce anche della congiuntura politico-economica che stiamo vivendo – concludono – ma di inderogabile urgenza per strappare Corridonia dal limbo in cui è scivolata: daremo tutto il supporto dell’esperienza e delle buone pratiche amministrative del Centrodestra perché sia portato a termine con il massimo dei risultati possibili».

