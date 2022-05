«Il lavoro per il rilancio della città»

Tavola rotonda della Lega a Corridonia

ELEZIONI - L'appuntamento è per domani alle 20 all'Hotel Grassetti, saranno presenti tra gli altri il vice presidente della Regione Mirco Carloni, la candidata sindaca Giuliana Giampaoli e i candidati consiglieri del Carroccio

25 Maggio 2022 - Ore 11:48 - caricamento letture

«Il lavoro, in particolare per i giovani, è un nodo strategico per il rilancio della città». Con queste parole la Lega Corridonia, presente alle elezioni nella di centrodestra che sostiene Giuliana Giampaoli, annuncia la tavola rotonda su opportunità e prospettive per le imprese organizzata all’Hotel Grassetti di Corridonia per domani alle 20.

All’incontro interverranno il vicepresidente e assessore all’Agricoltura e Sviluppo economico della Regione Mirco Carloni, il commissario regionale Riccardo Augusto Marchetti, il commissario provinciale Luca Buldorini, il senatore Giuliano Pazzaglin, il deputato Tullio Patassini, la candidata sindaco Giuliana Giampaoli e tutti i candidati consiglieri del Carroccio.

«Corridonia è una città ricca di imprese che hanno un’importante ricaduta economica e sociale sul territorio – spiega il coordinamento di Corridonia del partito – La Lega lavora per Corridonia e i comuni marchigiani con la forza dell’importante filiera di governo regionale e nazionale, della quale è attore principale, per far si che la politica del buon governo attuata abbia ricadute positive sull’economia locale. La nostra sfida è il rilancio dell’economia e della cultura del nostro Paese, sfida che possiamo vincere soltanto valorizzando l’identità di ogni singolo territorio. Costruire sinergia tra amministrazione comunale, organi regionali e nazionali è un importante passo per dare giuste risposte ai cittadini».

