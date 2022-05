La ricetta della Lega:

«Il buon governo per rilanciare l’economia»

ELEZIONI CORRIDONIA - Tavola rotonda all'Hotel Grassetti, presente anche la candidata sindaca Giuliana Giampaoli. Gli esponenti del Carroccio: «La sinergia tra amministrazione comunale, organi regionali e nazionali è fondamentale. L’imperativo è dare risposte ai cittadini facendo crescere il territorio»

27 Maggio 2022 - Ore 16:13 - caricamento letture

«Platea affollata e applausi a scena aperta hanno testimoniato a Corridonia il valore della filiera di Governo Lega al lavoro per le imprese, nodo strategico per il rilancio della città». Sono le parole degli esponenti del Carroccio, dopo la tavola rotonda su opportunità e prospettive organizzata all’Hotel Grassetti.

Focalizzati su risultati, visione e obiettivi per il territorio gli interventi del vicepresidente e assessore all’Agricoltura e Sviluppo economico della Regione Mirco Carloni, del senatore Giuliano Pazzaglini, del deputato Tullio Patassini.

«La politica del buon governo è l’unica che ha ricadute positive sull’economia locale e la Lega lavora per Corridonia e i comuni marchigiani con la forza della filiera del buon governo regionale e nazionale, della quale è attore principale – hanno dichiarato all’unisono il coordinamento di Corridonia e il commissario provinciale Luca Buldorini, soddisfatti per il successo della tavola rotonda – Il rilancio dell’economia e la prospettiva di futuro per i nostri giovani sono sfide che possiamo vincere soltanto valorizzando l’identità di ogni singolo territorio. Ecco perché la sinergia tra amministrazione comunale, organi regionali e nazionali è fondamentale – concludono – L’imperativo è dare risposte ai cittadini facendo crescere il territorio: per questo ci mettiamo a disposizione della città per quel progetto di rilancio e futuro che Corridonia ha già troppo atteso».

