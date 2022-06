Sanità, focus della Lega:

Saltamartini a Corridonia

ELEZIONI- Il coordinamento cittadino del partito ha organizzato un approfondimento per domani alle 18 al bar Barone

6 Giugno 2022 - Ore 16:28 - caricamento letture

Salute e territorio al centro della tavola rotonda organizzata dalla Lega Corridonia per domani (martedì 7 giugno) con la presenza dell’assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini. L’appuntamento è per le 18 al Bar Barone di via Sant’Anna 15 (di fronte alla sede della Croce Verde) per parlare di «problematiche e sviluppi di un tema dal forte impatto sociale su cui la Lega è pronta a dare un fattivo supporto alla città», si legge nella nota. All’incontro interverranno il commissario della Lega Marche Riccardo Augusto Marchetti, il commissario della Lega Macerata Luca Buldorini, la candidata sindaco Giuliana Giampaoli e tutti i candidati della lista Lega Corridonia. «Le Marche con la sanità a trazione Lega sono state stabilmente tra le regioni più virtuose d’Italia, ma il Covid ha assorbito molte energie che ora si stanno dirottando sul rafforzamento della sanità territoriale – spiega il coordinamento comunale del partito –. L’incontro con l’assessore darà alla comunità l’opportunità di confrontarsi su problemi e opportunità rafforzando quel rapporto filiera di governo-territorio che è alla base del buongoverno che la Lega vuole anche per Corridonia».

