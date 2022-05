Una puntata di “Agenda Pnrr”

dedicata ai bandi regionali per le imprese

L'APPUNTAMENTO con Cna Macerata, Fermo ed Ascoli domani alle ore 19,40

26 Maggio 2022 - Ore 13:06 - caricamento letture

Digitalizzazione, transizione ecologica e ricerca di nuovi mercati rappresentano le direttive principali di sviluppo dettate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per accompagnare gli imprenditori in questo percorso di innovazione, la Regione Marche ha recentemente pubblicato due bandi riservati alle piccole imprese. Entrambi prevedono contributi a fondo perduto dal 50 al 70%, con aiuti che partono da 40mila euro fino ad arrivare a 140mila. Le Cna di Macerata, Fermo ed Ascoli, per illustrare i contenuti delle agevolazioni, hanno messo a disposizione la piattaforma comunicativa “Agenda Pnrr” per ospitare due consulenti esperti. La puntata dedicata ai bandi regionali in questione andrà in onda in Tv su Canale 16 domani, venerdì 27 maggio, alle 19,40 e sarà disponibile sui canali Youtube delle tre associazioni già da sabato. Ad illustrare le opportunità ci saranno Katia Badaloni, Consulente export di Cna Tecno Quality, e Vincenzo Brutti, esperto di finanza agevolata del confidi regionale UniCo. Maggiori dettagli sui bandi, schede sintetiche e modulistica, sono disponibili e scaricabili sul sito internet di Cna Macerata www.mc.cna.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA