CIVITANOVA - Convocati dall'Asur tramite sms coloro che avevano una prenotazione per il richiamo dopo la scadenza del green pass. Numero limitato di dosi per chi si presenterà senza appuntamento, per scongiurare assembramenti

20 Gennaio 2022 - Ore 11:22

Centro vaccinale aperto anche domenica 23 gennaio, 600 persone convocate per i “recuperi”, altre 300 dosi a disposizione in modalità “open”. E’ un open day parziale quello in programma per domenica prossima al centro vaccinale di via Gobetti a Civitanova. L’Asur infatti ha convocato tramite sms circa 600 persone che avevano la data per il richiamo prenotata dopo la scadenza del green pass. Per venire incontro alle esigenze degli utenti ed evitare disagi a chi si ritrovasse senza green pass l’azienda sanitaria ha provveduto a riprogrammare le prenotazioni e 600 sono stati riprenotati per domenica 23 giornata in cui il centro sarà aperto. Sarà possibile tuttavia per 300 persone entrare e sottoporsi alla vaccinazione anche senza prenotazione. Un numero limitato per scongiurare assembramenti e scene viste due settimane fa quando molti sono rimasti in attesa ben prima dell’alba al freddo per poter essere vaccinati. Alcune categorie possono accedere al centro per le vaccinazioni tutti i giorni e senza prenotazioni e sono personale sanitario, personale appartenente alle forze dell’ordine, personale scolastico e tesserati Coni. Anche chi deve fare la prima dose può presentarsi in qualsiasi giorno della settimana senza prenotare. Il centro comunale per la profilassi anti-Covid di via Gobetti, seguirà i seguenti orari fino al 31 gennaio 2022, in base al piano aziendale Asur Marche trasmesso ai comuni. Eventuali cambi di programma verranno comunicati. Lunedì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19, martedì dalle 8 alle 13, mercoledì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19, giovedì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19, venerdì dalle 8 alle 13, sabato dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19, domenica dalle 8 alle 13.

