Vaccini ai bambini

al teatro Italia

SAN SEVERINO - Open day per la fascia 5-11 anni per tutto il mese di gennaio e febbraio. GUARDA DATE E ORARI

20 Gennaio 2022 - Ore 11:01 - caricamento letture

Prosegue, per tutto il mese di gennaio e anche a febbraio, la campagna vaccinale dell’Asur Marche destinata alla fascia d’età pediatrica 5 – 11 anni. Il Comune di San Severino ha messo a disposizione il teatro Italia per chi vuole vaccinarsi.

E’ possibile farlo, su prenotazione, tramite il portale di Poste Italiane https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it scegliendo la data e la struttura di viale Matteotti.

Per la prenotazione online, oltre ai dati personali dell’utente, occorrerà disporre del numero di tessera sanitaria, del codice fiscale e di un numero di cellulare al quale verrà notificata la conferma.

La modulistica da consegnare al medico, e altre informazioni generali, sono disponibili sul sito della Regione Marche (https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Vaccini-Covid/Prenotazioni/Vaccinazione-Bambini-5-11-anni). Per chi effettuerà il il richiamo del vaccino sarà sufficiente ripresentare la sola scheda anamnestica e il modulo di consenso.

Queste le date di apertura, nel mese di gennaio e febbraio, del punto vaccinale allestito al teatro Italia:

– 20 gennaio dalle 15 alle 19

– 21 gennaio dalle 15 alle 19,30

– 25 gennaio dalle 15,30 alle 19,30

– 1 febbraio dalle 15,30 alle 19,30

– 4 febbraio dalle 15,30 alle 19,30

– 5 febbraio dalle 9 alle 13

– 10 febbraio dalle 15 alle 19

– 11 febbraio dalle 15 alle 19,30

– 15 febbraio dalle 15,30 alle 19,30

– 22 febbraio dalle 15,30 alle 19,30

