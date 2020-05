I DATI del Gores. Tra di loro anche Duilio Salvatori di Montecosaro

Sono 7 le vittime del coronavirus segnalate oggi dal bollettino del Gores. Una nel Maceratese: si tratta del cuoco Duilio Salvatori. Aveva 78 anni ed era originario di Pollenza, anche se viveva a Montecosaro. Si è spento nell’ospedale di Camerino, dopo aver lottato contro il virus. Salgono così a 151 i morti per Covid in provincia di Macerata. In quella di Pesaro, dall’inizio dell’epidemia, il Gores segnala 498 morti, ad Ancona 209, a Fermo 65, ad Ascoli 12. In tutta la regione hanno perso la vita 943 persone. L’età media di chi non ce l’ha fatta è di 80,4 anni, il 94,7% di loro aveva patologie pregresse.