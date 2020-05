IL BOLLETTINO DEL GORES - Si tratta di una 77enne di Sarnano, di una 81enne di Potenza Picena e di un 85enne di Civitanova

Sono cinque le persone morte per coronavirus nelle Marche secondo l’odierno bollettino del Gores, tra cui due morte nei giorni scorsi ma la cui diagnosi è stata confermata solo oggi. Tre le vittime della provincia di Macerata: una donna di 77 anni di Sarnano, una 81enne di Potenza Picena e un 85enne di Civitanova. Salgono così a 150 le vittime del coronavirus in provincia. In regione sono 932. In provincia di Pesaro 493, Ancona 205, Fermo 64 e Ascoli 12. L’età media di chi non ce l’ha fatta è di 80,4 anni (563 uomini e 369 donne), il 94,6% aveva patologie pregresse.