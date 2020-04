COVID-19, il bollettino del Gores. Sono invece tre i decessi (tutti del Maceratese) dei giorni precedenti per i quali è arrivata la conferma della diagnosi

Ultimo bollettino giornaliero del Gores, solo due i decessi nelle Marche a causa del coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Si tratta di un uomo e una donna, di 80 e 81 anni, residenti nel Pesarese. Tre persone, tutte maceratesi, quelle morte nei giorni scorsi e per le quali è arrivata oggi la conferma della diagnosi. Si tratta di tre donne: una 90enne di Matelica e una 85enne di Petriolo, che erano ricoverate al Covid Hospital di Civitanova e una 89enne di Macerata deceduta a Camerino. In totale, nella regione sono 884 le vittime del coronavirus (542 uomini e 342 donne) di cui 137 nella nostra provincia (477 nel Pesarese, 187 nell’Anconetano, 63 nel Fermano e 12 nell’Ascolano, più 8 residenti in altre regioni). Il 94,4% aveva patologie pregresse, l’età media è di 80,2 anni.