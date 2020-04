IL DATO - Tra le ultime persone scomparse c'è anche l'80enne, molto conosciuto nel comune. Il sindaco Malaisi: «Un dolore per tutta la comunità»

Sono cinque le persone morte nelle ultime 24 ore nelle Marche secondo il dato riferito dal Gores. Un numero che segue un trend in diminuzione iniziato negli scorsi giorni e che fa il paio con la riduzione delle persone che sono ricoverate nei reparti di terapia intensiva che sono scesi a 58 nelle Marche (una settimana fa erano 30 in più). Positivo anche il numero di guariti e dimessi, che sono 22 nelle ultime 24 ore. Tra le persone che sono morte c’è un uomo di 80 anni di Montecosaro che si trovava ricoverato all’ospedale di Macerata. Si tratta di Ubaldo Mazzaferro.

«Un dolore per tutta la comunità, era molto conosciuto come la sua famiglia – dice il sindaco Reano Malaisi –. Circa un anno fa aveva avuto un incidente stradale, era stato investito, e si trovava ricoverato all’ospedale di Macerata. Da quello che so è lì che ha contratto il Coronavirus che ha contribuito ad aggravare la situazione». Molto conosciuto uno dei figli di Mazzaferro, Andrea, allenatore di calcio (ha guidato le squadre di Montecosaro, Cingolana, Porto Recanati) con un passato da professionista. I famigliari di Mazzaferro stanno bene e non hanno contratto il Covid. Oltre a Mazzaferro sono scomparse 4 persone, tutte di Pesaro. Mentre il numero complessivo dei morti nelle Marche è salito a 879 mentre in provincia di Macerata sono 134. Nel complesso il 94,4% dei morti aveva patologie pregresse e l’età media è di 80,1 anni.