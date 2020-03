SISMA - Dopo la nomina, da oggi ha assunto la mansione e ha incontrato i direttori degli Uffici speciali

Giovanni Legnini ha assunto da oggi le funzioni di commissario straordinario per la ricostruzione. Nominato lo scorso 14 febbraio dal premier Conte, sono stati necessari i tempi tecnici per assegnargli le funzioni che da oggi gli consentono di operare per la ricostruzione. Legnini ha incontrato oggi a Roma i direttori degli Uffici speciali per la Ricostruzione di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, le articolazioni territoriali della struttura commissariale che gestiscono i molteplici e complessi procedimenti della ricostruzione. L’incontro, definito “molto positivo”, è durato oltre tre ore. E’ stato fatto un primo esame della situazione, delle numerose criticità che rallentano la ricostruzione, e dei problemi più urgenti da affrontare. Nel corso della riunione si è fatto il punto anche sulle ultime Ordinanze approvate dal precedente commissario.