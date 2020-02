SISMA - Il senatore azzurro e coordinatore regionale di Forza Italia incalza: «Se il Pd vuole usare il terremoto per dargli un contentino e liberarsene politicamente, si sbaglia di grosso»

«Quarantadue giorni senza commissario e ora spunta il nome di Ceriscioli, la toppa è peggio del buco». A dirlo è il senatore Francesco Battistoni, commissario regionale di Forza Italia Marche, commentando i rumors resi noti da Cronache Maceratesi in merito all’intenzione del Pd di accontentare così il governatore uscente, nel caso in cui non fosse ricandidato alla presidenza della Regione.

«Senza che nessuno si stia sentendo colpevole di questa vacatio – continua Battistoni – , di questo non scegliere, di questo disinteresse totale verso le persone di un territorio flagellato dal terremoto del quale ormai non interessa più a nessuno, 42 giorni senza commissario, ma non solo: sono 42 giorni in cui non si è prodotta alcuna norma a favore dei 138 comuni che attendevano, oltre alla nomina del nuovo commissario, la modifica della legge 189 o l’individuazione di altri strumenti antiburocrazia per gli enti locali».

Approccia così la vicenda, tramite una nota ufficiale, il senatore Francesco Battistoni, commissario regionale di Forza Italia Marche, che prosegue. «In questi 42 giorni di elettroencefalogramma piatto, l’unico sussulto è stato dato da questi rumors. Speriamo che questa sia solo una non notizia, una indiscrezione giornalistica errata, altrimenti c’è l’assoluta consapevolezza che la toppa sia peggio del buco. Perché Ceriscioli ha già avuto un ruolo nella ricostruzione, non solo da governatore, ma da sub commissario. Con risultati francamente irrisori – ha concluso Battistoni -. Se il Pd vuole usare il terremoto per dare un contentino a Ceriscioli e liberarsene politicamente, si sbaglia di grosso, la gente non ha l’anello al naso, e Forza Italia si batterà contro questo modo di fare assolutamente incomprensibile».