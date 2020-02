SISMA - A nominarlo il premier Giuseppe Conte. Resterà in carica fino al 31 dicembre 2020

Giovanni Legnini nominato nuovo commissario alla Ricostruzione del Centro Italia. L’annuncio poco fa dal Governo che ha così confermato i rumors iniziali su chi sarebbe stato il successore di Piero Farabollini, treiese e geologo il cui incarico era scaduto il 31 dicembre. Era stato proprio Farabollini ad anticiparne il nome durante un incontro riportato da Cronache Maceratesi (leggi l’articolo). Legnini è stato nominato dal premier Giuseppe Conte e resterà in carica fino al 31 dicembre 2020. Conte inoltre in una nota ringrazia Farabollini per il lavoro svolto. Legnini è ex vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, parlamentare abruzzese, sottosegretario, ex candidato governatore. Il suo nome è stato proposto in primis dal Pd abruzzese.



Il primo commento sul nuovo commissario arriva da Anna Casini, vicepresidente della Regione: «Esprimo grande soddisfazione per la nomina di Giovanni Legnini, nuovo commissario straordinario alla ricostruzione post sisma 2016. Nel ringraziare Pietro Farabollini faccio i più grandi auguri al nuovo commissario. Come Regione Marche abbiamo da tempo espresso le nostre posizioni, spero che Legnini possa dare la svolta alla ricostruzione ferma a causa di troppi vincoli. Insieme ai sindaci abbiamo avanzato richieste, molte delle quali a costo zero, che possono dare un’impronta importante alla ricostruzione. Dal canto mio, avrà il massimo supporto e la massima disponibilità per l’accelerazione della ricostruzione che tutti auspichiamo».