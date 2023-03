MACERATA - Dovrà seguire i funzionari nei vari adempimenti fiscali e svolgerà anche un'azione di formazione professionale

di Luca Patrassi

Cosa c’è oltre la burocrazia? Potrebbe essere una di quelle domande degne del finanziamento di un progetto di ricerca su scala planetaria, andare alla radici della nascita dell’universo per trovare le chiavi dell’inesplorato. Impossibile rispondere, la burocrazia è una selva oscura, inestricabile, frutto di millenni di intrecci, di aggiunte, di leggi, leggine, decreti, delibere, determine, interpretazioni, scritti, parole. Se non vi basta la prima domanda, eccone una seconda, letale: chi può essere sicuro di aver adempiuto correttamente alla normativa fiscale e ben compilato le varie dichiarazioni? Burocrazia e fisco, un binomio inespugnabile. La premessa, anche un pò lunga, era necessaria per scrivere che oggi all’albo pretorio è apparsa una determina da circa 24mila euro lordi del dirigente dei Servizi finanziari del Comune di incarico professionale per tre anni a una società toscana per supportare il Comune negli adempimenti legati anche alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

Certo è che se la burocrazia pubblica si rivolge a un professionista esterno anche per non perdersi nei meandri fiscali, ci si chiede come possa sentirsi un privato cittadino davanti al Fisco. Ecco comunque i contenuti della determina di affidamento dell’incarico alla Centro Studi Enti Locali Spa di Sam Miniato. La premessa evidenzia i problemi di “lettura” delle norme fiscale e si legge: «Premesso che è emersa la necessità di provvedere all’affidamento dell’esternalizzazione di alcuni adempimenti fiscali dell’Ente, considerata la particolare complessità e specificità delle materie e valutate le connesse implicazioni contabili e tecnico giuridiche, ravvisata l’esigenza di avvalersi di esperti qualificati in grado di supportare l’Ente nell’espletamento di alcuni adempimenti fiscali», poi si elencano le prestazioni: «Elaborazione e presentazione per via telematica delle Dichiarazioni fiscali dell’Ente (Iva e Irap anni 2022-2023-2024), verifica corretta predisposizione Comunicazioni Trimestrali, call center fiscale e servizio pareristico continuo e illimitato attivi fino al 31 dicembre 2025, assistenza e verifica dell’applicazione del metodo di attribuzione delle spese promiscue ai fini dell’ulteriore risparmio di Imposta ex art. 19-ter, comma 2, Dpr. n. 633/72, assistenza e verifica della corretta applicazione Iva su operazioni di compravendita immobiliare o similari, anche alla luce dell’intervento di check-up recentemente svolto, verifica della corretta applicazione delle buone pratiche Iva e Irap acquisite nei due check- uo svolti in passato, ai fini del mantenimento a regime del risparmio fiscale nel tempo, un incontro formativo annuo presso il Comune per aggiornamento normativo e condivisione delle problematiche fiscali anche con gli altri uffici interessati, due corsi e-learning ogni anno, da scegliere in base al catalogo Csel, abbonamento alla rivista settimanale Entilocalinews, edita da Csel e rivolta espressamente agli operatori degli Enti Locali, abbonamento al quotidiano di informazione degli Enti Locali Entilocali-online, partecipazione gratuita ai webinar fiscali Csel».