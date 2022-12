CIVITANOVA - Partiti in questi giorni gli avvisi per i beneficiari del bando emesso questa estate. Il Comune ha impegnato 57mila euro

Sono 136 le famiglie civitanovesi che riceveranno il rimborso sulla spesa che hanno sostenuto per consentire ai loro figli di frequentare i centri estivi. La somma stanziata ammonta a circa 57mila euro. Il contributo, fortemente voluto dall’assessorato ai servizi sociali del comune, nell’ambito del progetto “Civitanova, città con l’infanzia”, è una delle tante misure messe in campo dall’amministrazione per sostenere in questo periodo di difficoltà, le famiglie. «L’amministrazione – fa sapere l’assessore Barbara Capponi – prosegue concretamente nel sostegno alle famiglie in diversi frangenti della quotidianità. Con questo intervento abbiamo voluto perseguire diversi obiettivi come sollevare i beneficiari con un contributo economico, facilitando loro la conciliazione dei tempi di lavoro e famiglia e incentivando per i piccoli momenti di benessere, aggregazione, inclusione e crescita attraverso la partecipazione a percorsi estivi a loro dedicati». Gli avvisi sono stati inviati dagli uffici alle famiglie e in questi giorni riscuoteranno il contributo.