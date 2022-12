CIVITANOVA - Il 10 dicembre alle 16.30 appuntamento all'aula magna del liceo Da Vinci. La presidente Marisa Castagna: «Il bilancio è sicuramente positivo, questo è un luogo di condivisione e inclusione»

L’unitre Civitanova compie 30 anni e festeggia con un evento il 10 dicembre all’aula magna del liceo Da Vinci. Era il 1992 quando il primo presidente Nicola Di Mattia ha dato avvio all’avventura dell’associazione che ogni anno organizza decine di corsi frequentatissimi dalla comunità. A raccogliere il testimone di quel primo nucleo originario di fondatori di cui facevano parte Marco Battistoni, Oriana Bocconi, Linda Caterbetti, Alessandro Cuppoletti, Franco Di Costanzo, Alberto Paoletti, Patrizia Pavanelli, Luigi Settembretti, Vittoria Succini e Elena Tesei oggi c’è la presidente Marisa Castagna.

«Gli anni passano e passano anche per l’Unitre – ha detto Marisa Castagna – non a caso l’Unitre non è più “l’università della terza età” ma “L’università delle tre età”, questo perchè giovani, meno giovani o diversamente giovani, si incontrano e percorrono insieme una strada ricca di sapere. Per l’Unitre la condivisione e l’inclusione sono due parole fondamentali, in quanto insieme si cresce di più, ci si arricchisce comunicando tradizioni, culture e conoscenze. Condivisione e inclusione rappresentano anche la possibilità di uscire dal proprio guscio, di socializzare superando remore e pregiudizi. Il bilancio di questi trenta anni è sicuramente positivo. Personalmente mi trovo a guidare con impegno insieme ai miei collaboratori e volontari e docenti questa importante eredità lasciata da Luigi Settembretti che per 30 anni è stato la guida dell’associazione. Abbiamo cercato di essere all’altezza dei nostri predecessori allargando la gamma delle offerte culturali, dando forma a conferenze, mostre, spettacoli teatrali, gite, il premio letterario, il premio alla cultura e il gemellaggio con la città di Forenza. Nel periodo pandemico poi ci siamo attrezzati con lezioni online che continuano con successo». In occasione del trentennale il 10 dicembre alle 16.30 preso l’aula magna del liceo di via Mandela si svolgerà l’evento col coro Spontini Gospel e l’attore marchigiano Enrico Verdicchio che reciterà un testo sull’inclusione di Roberto Rossetti.