CIVITANOVA - Sirio ha presentato in anteprima la nuova auto. Ernesto Cascioli annuncia: «Test-drive da gennaio»

Grande successo per la Nuova smart #1. Sirio, società del Gruppo Cascioli, ha presentato in anteprima assoluta la nuova smart #1, primo modello 100% elettrico nato dalla sinergia fra Mercedes-Benz e i cinesi della Geely (maggiori azionisti del colosso tedesco).

Le sembianze sono quelle di un crossover urbano che si distingue notevolmente dal linguaggio stilistico di ForTwo e ForFour, che abbiamo finora conosciuto. Lunga 4,27 metri, la smart #1 è studiata per concorrere nell’affollato segmento delle B-Suv di taglia urbana, gettonatissime dalla clientela europea.

«Ieri, primo giorno di esposizione in corso Umberto a Civitanova, la nuova #1 ha suscitato grande curiosità e interesse- afferma Ernesto Cascioli della Cascioli Group – C’è stata davvero tanta affluenza nel corso del pomeriggio- complice anche l’accensione dell’albero di Natale e delle luminarie; siamo felici di aver presentato in una piazza così importante questo nuovo prodotto che segna un cambio di rotta per l’iconico brand smart. Questo suv totalmente elettrico ha un’autonomia tra le più alte del segmento. Saremo in corso Umberto 1 anche oggi fino alle 21. Purtroppo non sarà possibile provarla su strada, ma ad inizio anno organizzeremo degli eventi test-drive per apprezzarla al meglio».

(promoredazionale)