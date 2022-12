ANNUNCI di Confindustria Macerata e Ciodue che ricerca nuovi agenti per la rete commerciale

Torna l’appuntamento con le offerte di lavoro dalla provincia.

Ciodue Italia S.p.A., azienda leader a livello nazionale specializzata nel settore Antincendio e Sicurezza, per il potenziamento della rete commerciale, ricerca e seleziona nuovi agenti venditori da inserire stabilmente nel proprio organico. La posizione offerta è ideale per persone determinate e dinamiche, anche alla prima esperienza lavorativa nel settore, ma con forte motivazione a fare carriera all’interno di una realtà solida e con ambizioni economiche.

Requisiti richiesti:

-predisposizione al lavoro per obiettivi, entusiasmo e ambizione professionale;

-ottime capacità relazionali e doti organizzative;

-essere automuniti.

Offriamo:

-inserimento in area definita e strutturata;

-formazione tecnica e commerciale continua;

-contributo fino a 1.500 euro mensili per i primi 6 mesi ;

-incentivi mensili, premi annuali e provvigioni;

-inquadramento con contratto Enasarco.

Invia la tua candidatura a macerata@ ciodueitalia.it e verrai contattato al più presto.

***

Confindustria Macerata ricerca per azienda settore legno impiegato/a amministrativo contabile (cod. annuncio Conf 347) per attività di contabilità clienti e fornitori. Si richiede precedente esperienza nella mansione. Sede di lavoro: provincia di Macerata

Confindustria Macerata ricerca inoltre per azienda settore edile ingegnere edile (cod. annuncio Conf 348) per attività di preventivazione, progettazione e partecipazione a gare di appalto. Si richiede laurea in ingegneria civile o edile. Gradita precedente esperienza nella mansione. Sede di lavoro: provincia di Macerata

Ricerca anche per società settore energie rinnovabili impiegato/a amministrativo (cod. annuncio Conf 349) per attività amministrative e di segreteria. Si richiede laurea in discipline economiche e precedente esperienza nella mansione. Sede di lavoro: provincia di Macerata

E ancora per società settore energie rinnovabili ingegnere meccanico/edile (cod. annuncio Conf 350) per attività di progettazione e di cantiere. Si richiede laurea in ingegneria meccanica o edile o ambiente e territorio. Buona conoscenza della lingua inglese, conoscenza e uso di autoCAD e Solidworks. Sede di lavoro: provincia di Macerata.

Confindustria Macerata ricerca infine per primaria azienda settore chimico un tecnico informatico Junior (cod. annuncio Conf 351). La risorsa dovrà occuparsi dell’installazione e configurazione di Sistemi operativi, programmi e applicazioni, della manutenzione ordinaria, dell’assistenza informatica al personale , dell’esecuzione della diagnostica per le difettosità. Rappresenta titolo preferenziale ma non indispensabile l’esperienza anche minima nella mansione. È richiesta la conoscenza di Google Analytics, CMS, AS400, Pacchetto Office, social e competenza per lo “Sviluppo Query”. Il candidato sarà in possesso del diploma di perito informatico in Istituto tecnico industriale. Sede di lavoro: provincia di Macerata, zona non costiera.

Per i precedenti annunci, inviare il curriculum, con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla normativa vigente (Reg. UE 2016/679, specificando il codice dell’ annuncio, al link : https://www.confindustriamacerata.it/index.php/sportello-lavoro (Assindustria Servizi srl soggetto accreditato con decreto Regione Marche n. 235/SIM del 30/06/2016). Informativa art. 13 GDPR (bit.ly/36LHSAY)