POLIZIA - Sotto la lente Civitanova, Macerata e Porto Recanati. Verifiche anche sull'immigrazione. Quattro multe e una patente ritirata

Controlli a Civitanova, Macerata e Porto Recanati: identificate 171 persone e sottoposti a controllo 71 veicoli. Quattro multe e sequestro amministrativo di un’auto col ritiro di una patente e due carte di circolazione.

La polizia ha svolto i servizi di controllo tra il 30 novembre, ieri e oggi, disposti dal questore della provincia di Macerata, in seguito alle tematiche approfondite in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica a cura della prefettura di Macerata. Nell’ambito delle attività è stato impiegato personale della questura, tra cui poliziotti dell’ufficio immigrazione, con il concorso di personale del Reparto prevenzione crimine di Perugia e dell’Unità cinofila antidroga della questura di Ancona. I controlli di polizia sono stati effettuati nelle aree più a rischio. In particolare in parchi pubblici, terminal bus e stazioni ferroviarie. L’attività si è svolta mediante l’identificazione di persone ed è finalizzata anche al contrasto dell’immigrazione clandestina. I controlli sono stati fatti anche all’Hotel House dove sono state controllate alcune decine di persone.