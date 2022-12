CIVITANOVA - In programma 4 serate. Si parte il 17 dicembre col format "Memorabilia". Fino a marzo il locale di Daniele Angelini ospiterà i dj del tempio della techno. Previsti pulman dalla costa romagnola

Donoma feat Cocoricò. La celebre discoteca di Riccione arriva al Donoma in un singolare “gemellaggio” che porterà tutta la musica e i pr del più famoso tempio della techno nel locale di Civitanova.

Una collaborazione voluta dalla proprietà con Daniele Maria Angelini che per 4 mesi, con la cadenza di una serata al mese ospiterà il know how Cocoricò. Si comincia il 17 dicembre e fino a marzo (serate 21 gennaio, 18 febbraio e 18 marzo) il Donoma diventa l’avamposto della migliore discoteca europea in terra marchigiana.

Il format si chiama “Memorabilia on tour” e il 17 dicembre arrivano al Donoma come dj in due sale Cirillo, Saccoman, Ricci Jr, Principe Maurice. Nella sala 2 Claudio Di Rocco e Federica Baby doll.

«E’ per noi un onore e un orgoglio essere stati giudicati idonei ad ospitare la collaborazione per le serate col Cocoricò – ha detto Daniele Maria Angelini – il general manager ha effettuato un sopralluogo valutando gli spazi e la serietà della nostra gestione e abbiamo avviato la partnership».

Per l’occasione oltre ai dj storici del Cocoricò arriveranno a Civitanova anche i pr e la serata sarà promossa sui canali della discoteca romagnola con oltre 400mila follower, previsti anche diversi pulman da Riccione e Rimini. Intanto il Donoma si prepara ad ospitare il concerto degli Eiffel 65 in programma il prossimo 10 dicembre. Per la band che ha segnato la scena dance italiana e internazionale con i successi tutti da ballare come “Blue (Da Ba Dee)” “Move your body”, “Too much of heaven”, si tratta di un ritorno nella discoteca civitanovese dopo il successo dello scorso aprile.