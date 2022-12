CIVITANOVA - Un defilé del gusto con quattro piatti inventati dai cuochi civitanovesi è andato in scena per la versione invernale della manifestazione. A condurre la mattinata il volto tv di Rai 1 Roberta Morise

di Laura Boccanera

Un sfilata di gusto con il sapore del pesce di stagione unito alla sapienza degli chef locali al posto di abiti e modelle. Gustaporto, nella sua “winter edition” ha attirato questa mattina al mercato ittico un folto pubblico di appassionati di mare e della cucina marinara. La conduttrice della trasmissione tv Camper Roberta Morise ha fatto gli onori di casa accogliendo all’interno del mercato ittico di Civitanova una serie di relatori che hanno raccontato il mondo della pesca, dalla barca al piatto.

Ad aprire anche il comandante del porto Ylenia Ritucci che ha illustrato le attività svolte dalla Capitaneria di porto a tutela dei consumatori sul pescato, poi si è aperto il defilé, una sfilata di piatti firmati dagli chef locali che hanno raccontato la loro cucina, come nasce, come si evolve e donato ai presenti le proprie creazioni enogastronomiche: in passerella Caterina Marchetti della Cresceria Bac con il triangolino di crescia sfogliata con salsa di canocchie al profumo di maggiorana, Barbara Settembri con i ravioli di razza con scarola, pinoli e olive, Andrea De Carolis del Sandwich time con la polenta con il ragù di pesce Fraimma, un ragù composto di seppia, triglia, panocchie, vongole e nasello e Simone Scipioni con il tradizionale piatto civitanovese della polenta con “li furbi e l’abbiti”.

Ad alternarsi nel racconto della mattinata anche gli operatori della pesca e delle cooperative e il “pescatore fotografo” Mario Barboni che ha esposto alcuni suoi scatti all’interno del mercato ittico. Defilè anche di amministratori: presenti il sindaco Fabrizio Ciarapica, le assessore al turismo Manola Gironacci e quella all’urbanistica Roberta Belletti e l’assessore Francesco Caldaroni nel doppio ruolo di pescatore e assessore al commercio.

Gustaporto prosegue anche nel pomeriggio: dalle 16.30 sarà possibile per tutti su prenotazione assaggiare i piatti proposti dagli chef e seguire le iniziative collaterali. Moletti aperti per degustazioni di vino e chiacchiere a tema marinaro, per i più piccoli varie attività dalla costruzione di canne da pesca a giochi di gruppo, il cruciverbone, libriamo il mare, truccabimbi, baby dance, palloncini e perfino l’asta del pesce per bambini. Fino al 10 dicembre inoltre i locali aderenti proporranno i piatti in degustazione.