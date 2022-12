SALUTE - Terzo e ultimo incontro martedì 6 dicembre alle 18 nell'auditorium del Banco Marchigiano. Si parlerà anche di allergopatie complesse come quelle da farmaci e da ipersensibilità al veleno di insetti

La pelle e le varie tipologie di dermatiti ed allergie della cute. Sarà questo il tema dell’incontro di martedì prossimo, 6 dicembre, alle 18 nella sala conferenze del Banco Marchigiano a Civitanova, terzo ed ultimo appuntamento di un ciclo di incontri dedicati a informare la cittadinanza e sensibilizzarla sui temi legati alle allergie.

Gli incontri sono stati promossi dall’associazione civitanovese NoiAllergici, in collaborazione con l’equipe della Unità operativa complessa di Allergologia dell’ospedale di Civitanova e con il contributo e l’ospitalità del Banco Marchigiano.

«Dopo il primo incontro – si legge in una nota – in cui si è parlato di allergie respiratorie e quello successivo con focus sulle allergie alimentari, questa volta l’attenzione si sposterà come detto sulle dermatiti da contatto, orticaria e dermatiti atopiche. Un focus molto interessante sarà dedicato anche alle allergopatie complesse come quelle da farmaci e da ipersensibilità al veleno di insetti.

Gli allergologi presenti in sala, guidati come al solito da Stefano Pucci, primario di allergologia dell’Ospedale di Civitanova, e coordinati da Stefano Torresi, presidente di NoiAllergici, daranno indicazioni chiare e divulgative sui vari aspetti gestionali, dalla diagnosi alle cure appropriate di queste patologie».

Gli interessati sono invitati a comunicare la propria partecipazione all’indirizzo email info@noiallergiciodv.it