CIVITANOVA - Domenica alle 17,30 l'appuntamento inserito nel cartellone natalizio: passarella collezioni moda, musica e intrattenimento. Ospite la Miss Blumare Marche Alessia Settimi

Moda sotto l’albero al cine-teatro Rossini di Civitanova. L’appuntamento è per domenica alle 17,30. L’evento è promosso dall’assessorato al Turismo del comune di Civitanova nell’ottica di «valorizzare il carattere ospitale della città e mettere in vetrina le attività del territorio che operano nel settore turistico- commerciale».

L’iniziativa debutta per la prima volta domenica nel cartellone natalizio “Civitanova…l’emozione del Natale” ideato dall’Amministrazione comunale, che si apre domani con l’accensione delle luminarie del centro. Il pubblico del Rossini vedrà sfilare in passerella collezioni moda, abbigliamento, borse, scarpe, accessori e abiti nuziali, alternati a momenti di danza e musica, per una serata ricca di intrattenimento che metterà in risalto le eccellenze della città e del territorio, valorizzandone eleganza e la sapienza artigiana. L’evento è presentato da David Romano di Radio Linea e Sky tv, ed avrà come ospite la Miss Blumare Regione Marche Alessia Settimi.

Nel corso della serata si avvicenderanno le performance musicali di Sharin, del laboratorio musicale Il Palco, con esibizioni dei ballerini di Effort Danza. Inoltre saranno distribuiti regali a tutti i bambini partecipanti offerti dal negozio Natural Toys.