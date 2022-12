PERSONAGGIO - Accompagnato dalla fidanzata, Sara Barbieri, è arrivato da Milano per partecipare alla cena organizzata dall'amico Sauro Cruciani

Fabrizio Corona a cena a La Serra di Civitanova. Ieri sera l’ex paparazzo è arrivato da Milano per incontrare un suo amico, l’imprenditore Sauro Cruciani, della catena di abbigliamento Prima donna, che ha organizzato la cena assieme a Silvano ed Aldo Ascani, titolari del noto locale civitanovese. Con l’occasione Corona si è anche incontrato con gli avvocati Gabriele Cofanelli e Massimiliano Cofanelli per festeggiare l’esito di un procedimento concluso la scorsa settimana al tribunale di Fermo.

Corona fa sempre notizia e sono state diverse le persone che hanno chiesto di poter avere una foto con lui. Accompagnato dalla compagna, Sara Barbieri, modella di 22 anni, Corona ha sempre risposto gentilmente ad ogni richiesta. Dopo aver cenato ed essersi intrattenuto nel locale per circa due ore in tutto è poi ripartito per Milano insieme alla compagna.