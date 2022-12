MACERATA - L'evento oggi pomeriggio al Lauro Rossi. Presentata la pubblicazione "Architettura nel maceratese fra medioevo e Novecento" del professor Cristiano Marchegiano. La presidente Rosaria Del Balzo Ruiti: «Sono 90 i milioni di euro riversati sul territorio e 3mila i progetti finanziati. Siamo stati vicini a tutti»

di Alessandra Pierini (foto di Fabio Falcioni)

“L’arte, oro della provincia di Macerata”. È questo il messaggio promosso dalla Fondazione Carima che ha festeggiato il trentennale con un evento al teatro Lauro Rossi di Macerata e con la pubblicazione “Architettura nel maceratese fra medioevo e Novecento” del professor Cristiano Marchegiano.

A parlare del nuovo ruolo della Fondazione, è stata la presidente Rosaria Del Balzo: «Sono 90 i milioni di euro riversati sul territorio e 3mila i progetti finanziati. Siamo stati vicini a tutti. Dopo il contraccolpo economico di Banca Marche, non ci siamo abbattuti, questo anche alla nuova governance che rappresento e fatto da persone della società civile. Ci siamo rimboccati le maniche facendo diventare la fondazione un hub, i nostri uffici sono un salotto dove raccogliamo desideri e progettualità, cercando di diventare anche noi progettisti». Sottolineando l’opera di valorizzazione della cultura, del welfare e della sanità, oltre che la condivisione sociale «per lasciare una provincia più bella alle nuove generazioni. Quello che ci muove – ha aggiunto – è l’amore per le persone, la comunità e la provincia».

A sostenere le scelte della Fondazione, Marco Frittella, direttore Rai Libri e autore del libro “L’oro d’Italia” che ha sottolineato: «Una singola provincia motiva una trilogia su paesaggio, opere d’arte e architettura e migliaia e migliaia di pagine. Il patrimonio culturale e storico del paese non è solo l’anima ma anche l’occasione di crescita economica e sociale. Non va ingessato come fosse una mummia ma fatto vivere».

La pubblicazione presentata questa sera è la terza di una trilogia che nel 2003 ha affrontato il tema del paesaggio, nel 2018 quello delle opere d’arte e ora l’architettura. Ad affrontarlo il professor Marchegiano che legge gli edifici non solo dal punto di vista materiale perché ogni edificio è legato ad una complessità di rapporti maestranze, committente e fruitori: «Non è una storia dell’architettura ma tante storie, ognuna più o meno approfondita». Sul palco anche il segretario della Fondazione Gianni Fermanelli: «Con i miei 25 anni in fondazione – ha detto – ne sono il dinosauro». Ha quindi ringraziato tutti quanti collaborano in mille modi con la Fondazione.