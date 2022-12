CIVITANOVA - L'assessore respinge le accuse dei dem e la richiesta di annullamento della delibera: «Da assessore Micucci votò favorevolmente all'applicazione di una tassa di 50 euro a metro quadro per l'occupazione di suolo pubblico»

Occupazione di suolo pubblico per gli edifici con cappotto termico, l’assessore Ermanno Carassai replica ai consiglieri del Partito democratico.

I dem ieri avevano chiesto il ritiro della delibera con la quale si prevede il pagamento della tassa per coloro che realizzano interventi di efficientamento energetico su appartamenti che ricadono su pubblica strada. Carassai in particolare attacca la minoranza di “ipocrisia” e ricorda un atto votato da Micucci quando era assessore: «Micucci, disconosce per convenienza, l’atto deliberativo 67 del 2013 – spiega l’assessore – all’epoca, in qualità di assessore, votò favorevolmente all’applicazione di una tassa di 50 euro a metro quadro per l’occupazione di suolo pubblico per cappotto di coibentazione termica dell’edificio in via de Pinedo. I tempi cambiano ma la retorica e le bugie del consigliere Micucci e di alcuni suoi compagni del Pd, purtroppo restano, nonostante i vari esiti elettorali alquanto sconfortanti. Continuare a prendere in giro i cittadini con falsità o mezze verità al fine di ottenere consensi, è un metodo ormai superato ed un comportamento deprecabile».

«In merito all’atto deliberativo della giunta – specifica Carassai – tengo in primo luogo a precisare che lo stesso è finalizzato a disciplinare l’occupazione del suolo pubblico nell’eventuale posizionamento di strutture stabili, alterne agli edifici, aggettanti direttamente su spazi pubblici, fissando, altresì, delle condizioni generali per l’ammissibilità di tali interventi e nel contempo garantire la fruibilità dei marciapiedi pubblici. Atto deliberativo, questo, resosi necessario per la mancanza di una disciplina di legge in tal senso e la volontà di consentire ai cittadini la possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica».