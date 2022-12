CIVITANOVA - Protesta questa mattina a Fontespina nel quartiere 4 Marine in via Caracciolo dove la Iliad ha iniziato ad eseguire gli scavi. Sul posto sono arrivati anche gli assessori Roberta Belletti e il presidente del Consiglio Fausto Troiani

di Laura Boccanera

Partiti i lavori in via Caracciolo a Civitanova, sit in dei residenti che impediscono di proseguire. Protesta questa mattina a Fontespina nel quartiere 4 Marine dove la compagnia telefonica Iliad ha iniziato ad eseguire gli scavi per l’installazione dell’antenna.

Proprio due giorni fa il comitato che si era costituito sei mesi fa per scongiurare la realizzazione dell’impianto aveva chiesto spiegazioni e delucidazioni al sindaco Fabrizio Ciarapica sullo stato dell’arte. Il consiglio comunale, infatti, aveva deliberato un atto di indirizzo col quale si dava mandato all’amministrazione di verificare le condizioni per lo spostamento dell’antenna in un’altra area ed era stata identificata quella dell’Eurospin.

Ma in questi sei mesi non si è mosso quasi nulla e da qui i residenti l’altro giorno hanno lanciato l’allarme chiedendo spiegazioni. Gli operai della ditta però questa mattina si sono presentati nel sito originario individuato e hanno iniziato a scavare per i lavori preliminari all’installazione. Nel giro di pochissimo i residenti sono scesi in strada e con un sit in stanno impedendo di proseguire. Sul posto sono arrivati anche gli assessori Roberta Belletti e il presidente del Consiglio Fausto Troiani.

