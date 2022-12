Maceratese, urgono rinforzi

a centrocampo e in attacco

SOMMA ALGEBRICA - Un'involuzione al limite dell'incredibile per la squadra di Amadio che all'Helvia Recina non riesce ad esprimersi. Una sorta di rassegnazione ha paralizzato la squadra, deficitaria in tutti i reparti. Gli ultimi due incontri del girone d'andata, contro Porto Sant’Elpidio e Marina di Montemarciano, ultime della classe, saranno fondamentali per migliorare la classifica

5 Dicembre 2022 - Ore 17:22 - caricamento letture

© RIPRODUZIONE RISERVATA