Allo Sferisterio spettacolo tricolore,

i sindaci della provincia

alla prima di The Circus (Foto)

MACERATA OPERA FESTIVAL - I primi cittadini si sono dati appuntamento, come ormai da tradizione, a palazzo Buonaccorsi per poi spostarsi in arena e assistere insieme all'opera

5 Agosto 2022 - Ore 22:12 - caricamento letture

di Alessandra Pierini (foto di Fabio Falcioni)

E’ iniziata con l’inno di Mameli la prima di The Circus Pagliacci allo Sferisterio. In platea i sindaci dei 55 Comuni della provincia di Macerata che, come ormai nella tradizione, ogni anno per una sera si danno appuntamento a Macerata in arena per assistere ad uno spettacolo di opera. Il loro è l’abbraccio allo Sferisterio che, come ha sottolineato più volte il sindaco di Macerata e presidente della Provincia Sandro Parcaroli, vuole essere patrimonio di tutto il territorio. Con loro, a rappresentare la Regione, l’assessora Giorgia Latini.

Territorio e comunità sono i punti cardine della serata che si è aperta a palazzo Buonaccorsi con un fuori programma. Proprio mentre i primi cittadini e cittadine si stavano accomodando per la cena nel cortile dello storico edificio che ospita, tra l’altro, al pinacoteca comunale e il museo della Carrozza, improvvisamente è scattato l’allarme. «Sarebbe il colmo un furto al museo mentre tutti noi siamo qui» ha scherzato qualcuno. Si trattava naturalmente solo di un falso allarme e tutto è subito rientrato. Presente a palazzo Buonaccorsi e poi in Arena anche il vescovo Nazzareno Marconi, grande appassionato di cinema, particolarmente interessato alla serata. Effervescente il direttore artistico Paolo Pinamonti che, dopo aver dovuto saltare la prima della Tosca causa Covid, si è goduto questa sera il momento dell’accoglienza. Con lui anche il sovrintendente Luciano Messi.

E ritirata la bandiera tricolore, proiettata sul muro dello Sferisterio, spazio al cinema-opera nella multisala Sferisterio.

