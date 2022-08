Ultima settimana di Aperitivi:

protagonisti Rossini e la Bossa Nova

MACERATA - Per gli ultimi appuntamenti agli Antichi Forni ospiti di altissimo livello: il regista Alessandro Bonato e il direttore d’orchestra Daniele Menghini con Filippo La Porta, il giornalista Massimo Donà e uno dei massimi esperti del compositore pesarese, Sergio Ragni

10 Agosto 2022 - Ore 09:27 - caricamento letture

Ultima settimana di Aperitivi Culturali dedicata alla terza opera in cartellone e alla Bossa nova brasiliana. In occasione della prima de Il barbiere di Sibiglia l’appuntamento di venerdì 12 agosto è con il regista Alessandro Bonato e il direttore d’orchestra Daniele Menghini con un compagno d’eccezione: Filippo La Porta, giornalista, scrittore, saggista, critico letterario, che racconterà il musicista favoloso in un titolo che richiama il grande poeta di Recanati. Nell’incontro saranno analizzati i rapporti di Rossini con i pensatori del suo tempo e non solo che sono rimasti ammaliati dal Barbiere di Siviglia e dalla sua musica: da Leopardi ad Hegel passando per Schopenhauer.

Sabato 13 agosto l’omaggio a Toquinho con Massimo Donà musicista e filosofo, professore ordinario di Filosofia teoretica presso la Facoltà di Filosofia dell’Università San Raffaele di Milano. Sarà un omaggio alla musica brasiliana ed un tributo a quei grandi amici con cui Toquinho ha condiviso tanta musica e tanta poesia. La poesia della bossa nova e la magia inconfondibile del samba. Gran finale domenica 14 agosto con il giornalista Sergio Ragni uno dei massimi esperti di Rossini, proprietario di una memorabile raccolta di cimeli dello stesso, curatore dell’epistolario per la Fondazione Rossini di Pesaro (da poco ne è cittadino onorario). Vite di Rossini: il falso, il vero, l’inventato è il titolo del suo intervento, una carrellata sulle biografie non sempre veritiere che sono state dedicate al musicista pesarese, da Stendhal a Riccardo Bacchelli. Un incontro ideale tra i due festival lirici marchigiani, quello di Macerata e il Rof di Pesaro. Tutti gli incontri passati sono già disponibili sul canale you tube di Sferisterio Cultura.

