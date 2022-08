Pienone allo Sferisterio,

entusiasmo per il Barbiere (Foto)

LA PRIMA dell'opera di Rossini al Macerata Opera Festival. Tra gli ospiti Cristian Della Chiara, direttore generale del Rof e Maurizio Salerno, il direttore generale e artistico dei Pomeriggi Musicali di Milano

C’è entusiasmo all’ingresso dello Sferisterio per il debutto del Barbiere di Siviglia. Sarà il sold out della prima e l’ottimo andamento del botteghino per le prossime repliche o forse l’allegria che Figaro inevitabilmente porta con sé, fatto sta che la serata è frizzante.

Tra gli ospiti Cristian Della Chiara, direttore generale del Rof e Maurizio Salerno, il direttore generale e artistico dei Pomeriggi Musicali di Milano. Il Barbiere di Siviglia torna al Macerata Opera Festival 20 anni dopo l’ultima interpretazione in una veste inedita. La vicenda si sviluppa infatti in un set televisivo.

(redazione Cm)

(foto di Fabio Falcioni)



