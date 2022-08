Barbiere di Siviglia, la prima è sold out

MACERATA - La rappresentazione venerdì 12 agosto allo Sferisterio. In biglietteria e online sono disponibili soltanto posti per le repliche di domenica 14, venerdi 19 e domenica 21 agosto. I tagliandi per il Mof già staccati sino a fine festival sono circa 23mila, per un valore di circa un 1milione e 100mila euro di incasso

8 Agosto 2022 - Ore 14:31 - caricamento letture

La quarta settimana della 58esima edizione del Macerata Opera Festival 2022, firmata dal sovrintendente Luciano Messi e dal direttore artistico Paolo Pinamonti, si apre con una notizia positiva: la prima rappresentazione del Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, venerdì 12 agosto allo Sferisterio, è ufficialmente sold out. In biglietteria e online sono infatti disponibili soltanto posti per le repliche di domenica 14, venerdi 19 e domenica 21 agosto.

A questo punto, i tagliandi già staccati sino a fine festival sono circa 23mila, per un valore di circa un 1milione e 100mila euro di incasso. Questa tendenza sostiene le vendite, oltre che delle repliche di Barbiere, anche degli altri spettacoli in programma nelle prossime due settimane di agosto: l’ultima rappresentazione del dittico The Circus/Pagliacci giovedì 11, il concerto di Toquinho sabato 13 così come lo spettacolo di flamenco Fuego sabato 20 agosto, tutti appuntamenti che creano varie combinazioni con il Barbiere.

«La settimana appena conclusa, che ha registrato circa 3mila presenze, sarà ricordata anche per la calorosissima accoglienza riservata al giovane pianista Jan Lisiecki che ha interpretato i cinque concerti di Beethoven al teatro Lauro Rossi ed è stato atteso all’uscita in piazza della Libertà da decine di appassionati con applausi e richiesta di foto e autografi – si legge nella nota del Mof -. Risate ed emozioni hanno accompagnato invece il debutto del dittico The Circus / Pagliacci, una proposta innovativa in cui all’opera è stata accoppiata l’applaudita proiezione del capolavoro di Chaplin con la colonna sonora dal vivo, operazione molto gradita anche dalla stampa e dalle Tv.

La vendita dei biglietti è attiva online sul sito sferisterio.it e alla biglietteria a Macerata in piazza Mazzini 10 (da martedì a sabato dalle 10,30 alle 18,30) telefono 0733230735 e boxoffice@sferisterio.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA