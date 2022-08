2 Agosto 2022

ore 21:56

E' addirittura la famiglia di Charlie Chaplin ad aver concesso a Timothy Brock di poter riprodurre dal vivo la partitura originale pensata per "The Circus". «Mi è sembrata una bella opportunità festivaliera da offrire al pubblico di Macerata», dice Paolo Pinamonti. Questa è una delle "scommesse" del direttore artistico del Mof che nella sua programmazione, fatta in due mesi, ha presentato una stagione più lunga, con appuntamenti a cadenza differente dal passato e coniugando con l'opera appuntamenti diversi come quelli di musica sinfonica. Dalla polemica a distanza del Rossini Opera Festival, alle scelte fatte, passando per la "Notte dell'opera" non confermata. «Non credo ci sia bisogno di un direttore artistico per fare la Notte dell'Opera, se vogliono animare la città non hanno bisogno di me, può farlo la società civile». (Le foto usate nel video sono di Luna Simoncini e i video di accompagnamento di Alia Simoncini)