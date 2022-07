Benvenuti all’Opera

con Confartigianato

MACERATA - L'associazione ha organizzato un evento per il Mof sabato 3 agosto dalle 18 in piazza Mazzini in occasione dell'anteprima di Pagliacci

28 Luglio 2022 - Ore 12:44 - caricamento letture

Non solo Degusta Opera. È particolarmente vivace nel 2022 la collaborazione tra Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo e il Macerata Opera Festival, tanto che l’associazione ha organizzato per questa 58esima edizione un ulteriore momento di incontro: Benvenuti all’Opera. L’evento è in programma mercoledì 3 agosto, in occasione dell’anteprima giovani di Pagliacci, nella splendida cornice di piazza Mazzini: qui, dalle 18, ci sarà la grande festa di Benvenuti all’Opera, per allietare gli ospiti dello Sferisterio e tutta la cittadinanza con un aperitivo in musica e un hair&beauty show aspettando la rappresentazione. Confartigianato presenterà infatti un esclusivo concerto dei maestri della Scuola Civica di Musica “Stefano Scodanibbio”, durante il quale acconciatori ed estetiste realizzeranno su modelle delle creazioni ispirate ai temi delle opere in cartellone (una proposta, quest’ultima, che è ormai tradizione durante il Mof).

Tutti i presenti verranno omaggiati con un aperitivo di benvenuto e uno speciale omaggio. L’hair&beauty show è realizzato dagli hair stylist: Ivan e Amleto Parrucchieri (Monte San Giusto); Hairmonia Parrucchieri (Macerata); I Vecchioli Parrucchieri (Macerata); Nada Evolution (Macerata); Salon Relax Parrucchieri (Corridonia). Make-un artist: Estetica Rossana (Treia). Si ringraziano inoltre tutti i partner aderenti all’iniziativa: Dolcevita Designer (Morrovalle); Boma – Passione Artigiana (Piediripa di Macerata); Giovanna Nicolai (Civitanova Marche); Cecchetti Arredamenti (Sforzacosta); Il fiore dei fiori – Poesia e arte nei giardini (Recanati).

«Il 2022 è un anno di grande collaborazione tra Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno- Fermo e il Macerata Opera Festival – le parole del presidente territoriale Enzo Mengoni – Questa intesa rafforza l’intento di offrire la maggiore ospitalità possibile agli ospiti che scelgono lo Sferisterio, dando al contempo una vetrina di pregio alle eccellenze produttive del territorio». Ma la partnership tra Confartigianato e Mof non si limita a questo, perché l’associazione ha rinnovato la storica convenzione con il Macerata Opera Festival, che si traduce in una particolare scontistica riservata a tutti gli associati per assistere agli eventi in cartellone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA