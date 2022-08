Una notte d’opera a Monte San Giusto

EVENTO - Il Comune ha organizzato in collaborazione col Macerata Opera Festival un concerto lirico che si svolgerà questa sera alle 21,30 in piazza Aldo Moro

4 Agosto 2022 - Ore 09:11 - caricamento letture

Il Macerata Opera Festival fa tappa a Monte San Giusto dove il Comune propone uno spettacolo unico concerto lirico con le arie più famose dalle opere Nabucco, Rigoletto, La Traviata, Il Trovatore, Madama Butterfly, Cavalleria Rusticana, Macbeth. Il concerto si terrà questa sera alle 21.

Saliranno sul palcoscenico di piazza Aldo Moro gli oltre cinquanta componenti del Coro Lirico Marchigiano “Vincenzo Bellini” sotto la direzione del Maestro Martino Faggiani che si esibirà anche al pianoforte.

Ospite straordinario dell’evento sarà il soprano Frances Dariz. Cantante che ha già calcato i più importanti palcoscenici europei come il Teatro Regio di Parma, l’Arena di Verona, Teatro Reale di Liegi e naturalmente lo Sferisterio. Interprete di ruoli di rilievo quali Turandot, Lady Macbeth, Aida, Elisabeth, Norma, Leonora e Abigaille.

Il partner organizzativo della serata è la Banda Ottavio Bartolini e sono, altresì, coinvolti numerosi volontari delle varie associazioni cittadine. Il servizio biglietteria è svolto da Tabaccheria Quarchioni, Il Mondo di Roby e da Parrucchieri Ivan e Amleto, mentre il piano di sicurezza è a cura dello Studio Castricini.

L’appuntamento è per questa sera alle 21 in piazza Aldo Moro. La platea prevede oltre 500 posti numerati. Il biglietto ha un costo di 15 euro per i settori da 1 a 7, mentre di 10 euro per i settori 8 e 9. Info tel. 375 5518647

