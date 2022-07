Quella gru davanti allo Sferisterio

tra polemiche e bocche cucite

Il Comune: «Edilizia privata»

MACERATA - L'installazione sulla piazza ha provocato malumore tra gli appassionati della stagione lirica e non solo che lamentano come la visuale dell'Arena venga compromessa dal cantiere proprio a ridosso della partenza della stagione lirica. Nessun commento dall'amministrazione, solo la precisazione che la concessione degli spazi era un atto dovuto

8 Luglio 2022 - Ore 16:55 - caricamento letture

La gru sulla piazza dello Sferisterio sta facendo discutere. Il popolo mormora, fa caldo e non è il caso di sprecare energie preziose alzando la voce, altri osservano sempre sommessamente che non capiscono il nodo del contendere. L’impresa che ha in appalto dei lavori di sistemazione di un palazzo tra piazza Mazzini e il viale sottostante ha montato una maxigru, evidentemente nell’imminenza della partenza dei lavori. Chiesto il permesso, ottenuto il permesso. Peraltro non sembra che si possa rifiutare la richiesta di avvio di un lavoro del tutto legittimo ed autorizzato. Però, la questione comunque sta facendo discutere.

Da una parte i melomani e non solo segnalano il danno d’immagine alla vigilia della stagione lirica, chi va allo Sferisterio trova la visuale occupata dalla gru e si chiedono se non si poteva attendere la fine della stagione per far partire i lavori. Dall’altra parte si replica che un cantiere è un cantiere, parte quando è tutto pronto e quando ci sono opere da realizzare in tempi indicati nel contratto ovviamente si parte. Oltre alla visione panoramica, viene tolta di mezzo anche l’area che di solito era destinata al parcheggio delle auto delle autorità, ma questo evidentemente non può essere un motivo di contestazione.

In Comune nessun commento, si fa solo sapere che è una questione di edilizia privata e il rilascio della concessione per l’utilizzo temporaneo di spazi pubblici è un atto dovuto quando ne ricorrono i presupposti, ad iniziare dalla concessione edilizia.

(l. pat.)

(foto di Fabio Falcioni)

© RIPRODUZIONE RISERVATA