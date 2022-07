Personale tecnico per il Mof,

pubblicato l’avviso

MACERATA - Saranno formati elenchi per eventuali assunzioni, con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, nell’ambito del Macerata Opera Festival. L'elenco delle mansioni richieste

Eventuali assunzioni di personale tecnico, con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, nell’ambito del Macerata Opera Festival. L’Associazione Arena Sferisterio rende noto che è stato indetto un avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata alla formazione di elenchi, che saranno separati per le seguenti mansioni: macchinista e aiuto macchinista, elettricista e aiuto elettricista, sarto e aiuto sarto, attrezzista e aiuto attrezzista, truccatore e aiuto truccatore, parrucchiere e aiuto parrucchiere, tecnico audio/video, manovale generico.

I requisiti richiesti per l’inserimento negli elenchi sono i seguenti: essere maggiorenne, aver ricoperto la mansione alla fondazioni lirico sinfoniche, teatri di tradizione, festival lirici o istituzioni similari, avere buona conoscenza della lingua italiana, godere dei diritti civili e politici, non aver riportato condanne, non essere sottoposto a procedimenti penali, per i candidati non appartenenti a Paesi membri dell’Unione Europea, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento dell’attività lavorativa, possedere l’idoneità psico-fisica per lo svolgimento della mansione richiesta, anche in previsione di attività all’aperto e notturna, essere disponibile nel periodo di preparazione e svolgimento del festival, che va generalmente da maggio ad agosto.

La manifestazione d’interesse dovrà esser presentata utilizzando l’apposito modulo (scaricabile sul sito http://amministrazionetrasparente.sferisterio.it/cat-documenti/selezione-personale/) e contenere la dichiarazione di disponibilità a svolgere l’attività lavorativa per tutto il periodo di preparazione e svolgimento del festival, nonché la dichiarazione di essere idoneo all’attività lavorativa all’aperto e notturna.

Il lavoratore dovrà allegare anche la seguente documentazione: curriculum vitae, debitamente datato e firmato, contenente tutte le indicazioni utili a valutare la formazione, i titoli e le attività professionali svolte dal candidato, copia fotostatica di documento d’identità in corso di validità, eventuali attestati professionali.

La domanda dovrà essere inviata all’Associazione Arena Sferisterio – Teatro di Tradizione, esclusivamente tramite posta certificata all’indirizzo sferisterio@pec.it (solo da altro indirizzo di posta certificata, non necessariamente intestato al soggetto interessato).

Per tutte le informazioni consultare la sezione bandi e avvisi del sito https://tinyurl.com/5epy5b3s.

