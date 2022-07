Mai ascoltato un Beethoven così,

Chung strega lo Sferisterio (Foto)

MACERATA OPERA FESTIVAL - Il direttore coreano alla guida dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia regala una esibizione salutata da lunghissimi applausi. Oggi il debutto di Tosca

22 Luglio 2022

Le parole che si susseguivano ieri sera fra i tantissimi appassionati presenti allo Sferisterio per la seconda serata festivaliera, con il concerto dell’orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Myung-Whun Chung, erano “sublime”, “elegantissimo”, “mai ascoltato un Beethoven così”.

Il direttore coreano ha incantato il pubblico con la sua interpretazione delle Sinfonie n. 6 e n. 7 di Ludwig van Beethoven per nulla retorica e non piegata a facili soluzioni d’effetto talvolta prevedibili all’aperto, coinvolgendo la platea in un ascolto concentratissimo. L’esecuzione è stata salutata da lunghissimi applausi e anche i professori della celebre compagine orchestrale sono apparsi visibilmente soddisfatti e incantati dallo Sferisterio e dall’accoglienza. Il sindaco Sandro Parcoli con il sovrintendente Luciano Messi e il direttore artistico Paolo Pinamonti hanno ricevuto gli apprezzamenti di Myung-Whun Chung per l’acustica e la bellezza dell’arena maceratese.

Il 58esimo Macerata Opera Festival prosegue questa sera, venerdì 22 luglio alle ore 21 con l’atteso debutto di Tosca di Giacomo Puccini, una nuova produzione con la regia di Valentina Carrasco, le scene di Samal Blak, i costumi di Silvia Aymonino, le luci di Peter van Praet; protagonisti vocali Carmen Giannattasio (Floria Tosca), Antonio Poli (Mario Cavaradossi), Claudio Sgura (il barone Scarpia), Alessandro Abis (Cesare Angelotti), Armando Gabba (Un sagrestano), Saverio Fiore (Spoletta). Sul podio della Form. Orchestra Filarmonica Marchigiana il nuovo direttore musicale del festival Donato Renzetti. Il Coro sarà il Lirico Marchigiano “Vincenzo Bellini” guidato da Martino Faggiani con i Pueri Cantores “D. Zamberletti” diretti da Gianluca Paolucci. Domenica 24 luglio andrà in scena la seconda recita allo Sferisterio (in replica nel weekend successivo venerdì 29 e domenica 31 luglio).

Sabato 23 luglio alle ore 21, al Teatro Lauro Rossi, uno degli appuntamenti più ricercati della programmazione, cioè la proiezione del film Rapsodia satanica del 1917 con l’esecuzione in contemporanea dal vivo della colonna sonora scritta da Pietro Mascagni, affidata alla Form – Orchestra Filarmonica Marchigiana diretta da Marcello Panni, autore anche della revisione della partitura per ensemble cameristico, a Macerata in prima assoluta. A seguire, alle ore 22.30, concerto della Salvadei Brass, in piazza della Libertà, aperto a tutta la città, con pagine ispirate al tema del festival, dalla Carmendi Georges Bizet ai Pagliacci di Ruggero Leoncavallo, da West Side Story di Leonard Bernstein fino alle colonne sonore di Nuovo Cinema Paradiso di Ennio Morricone e di Star Wars di John Williams.

Il Macerata Opera Festival è realizzato dall’Associazione Arena Sferisterio con Comune e la Provincia di Macerata, il Ministero della Cultura, Regione Marche, Società Civile dello Sferisterio, Camera di Commercio Marche e un gruppo di privati fra cui il Banco Marchigiano (Major Sponsor), APM, Giessegi, MedStore e Sardellini costruzioni (Top Sponsor) e i Cento mecenati, privati, imprese e associazioni che sostengono il festival tramite Art Bonus, memori di coloro che fondarono l’edificio monumentale nel 1829. La vendita dei biglietti è attiva online sul sito sferisterio.it e presso la biglietteria a Macerata in Piazza Mazzini 10 (martedì-sabato ore 10:30-18:30) tel. 0733 230735 boxoffice@sferisterio.it.

