I “vacanzieri” della quarta dose

«Corsa al booster

per essere coperti durante le ferie»

CIVITANOVA - Grande affluenza da parte degli over 60 che chiedono di avere la somministrazione in tempi rapidi. Servizio accessibile anche per i turisti che non necessitano di prenotazione. Franca Laici: «La richiesta è notevole ma la situazione è sotto controllo»

di Claudia Brattini (foto di Federico De Marco)

Il timore della nuova contagiosissima variante Omicron 5 ha spinto molti over 60 a richiedere il secondo booster. «Tra questi molti riferiscono di volerla effettuare in tempi rapidi per essere “coperti” nel periodo delle ferie e delle vacanze estive» commenta Franca Laici, direttrice dell’Unità operativa Prevenzione malattie infettive dell’Area Vasta 3.

Questo spiega in parte perché ci troviamo in piena estate, eppure nei centri vaccinali e nei punti di somministrazione dei tamponi a Civitanova si viaggia su numeri molto simili a quelli dell’inverno scorso.

Il dilagare dell’epidemia Covid ha indotto moltissime persone a seguire le raccomandazioni del ministero che ha reso disponibile il secondo booster vaccinale (quarta dose) per i soggetti di età pari o superiore ai 60 anni, o in condizioni cliniche di fragilità. La campagna di vaccinazione continua a pieno regime anche nelle Marche e dal 13 luglio è attiva sul sistema Poste la possibilità di prenotazione della quarta dose per le categorie indicate.

«L’accesso è notevole – aggiunge Laici – ma per il momento la situazione è sotto controllo e non si sono verificate criticità, sono in molte le persone che arrivano, invece, a chiedere informazioni per le difficoltà riscontrate nelle modalità di prenotazione».

Ricordiamo che per la prenotazione è attivo il link o il sito della Regione e come per le precedenti dosi, per la somministrazione del vaccino è possibile anche contattare il proprio medico oppure una farmacia aderente alla campagna vaccinale. «Il sistema Poste è quello utilizzabile per la prenotazione mentre per i numerosi turisti che risiedono nel periodo estivo sulle nostre coste – prosegue la dottoressa – è possibile (come da nota della Regione) accedere direttamente alle strutture vaccinali per effettuarla». Infatti, i cittadini di età pari o superiore a 60 anni che hanno già ricevuto la somministrazione della prima dose di richiamo (prima booster o terza dose) nella regione di residenza e che si trovano temporaneamente nella nostra Regione per motivi turistici, possono chiedere di effettuare la seconda dose di richiamo (seconda dose booster o quarta dose) recandosi direttamente nei Punti vaccinali è sufficiente mostrare il certificato di vaccinazione della prima dose booster con indicato il vaccino somministrato e la data di somministrazione.

