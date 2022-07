Corsa alla quarta dose,

centro vaccinale preso d’assalto:

più di duecento dosi in una mattinata

MACERATA - Affluenza inattesa nella nuova struttura di via Annibali. Fino ad oggi non serviva la prenotazione che tra l'altro questa mattina non funzionava bene. In molti sono quindi arrivati senza preavviso

Salgono i contagi da Covid, scatta la corsa alla quarta dose di vaccino. Il nuovo centro vaccinale a Piediripa, aperto sabato mattina in via Annibali, a poche centinaia di metri dal precedente in via Noce, questa mattina ha visto la presenza di molti richiedenti, soprattutto anziani.

Sono state più di duecento le somministrazioni effettuate nel corso della mattinata, molto al di sopra della media del periodo. Un numero non previsto tanto che è stato necessario riprendere i vaccini che erano terminati.

Oltre ai soggetti che si erano prenotati, molti sono quelli che si sono presentati senza preavviso. Fino a questa mattina era infatti possibile presentarsi senza prenotazione e il sistema di prenotazione online presentava anche qualche problema. Un’affluenza inattesa che ha generato qualche disagio e attese sopra la media. Da oggi inoltre sono aperte le prenotazioni per gli over 60.

