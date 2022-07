Contagi in forte aumento,

riapre container al pronto soccorso

COVID - Riattivata a Macerata la struttura dove oggi c'erano 8 pazienti. Con la fine dello stato di emergenza (30 giugno) sono venute meno non solo le Usca ma anche la possibilità di ospitare persone contagiate in strutture convenzionate

5 Luglio 2022 - Ore 21:51 - caricamento letture

Contagi in forte aumento e all’ospedale di Macerata è stato riaperto uno dei container che si trovano nel piazzale e in dotazione al pronto soccorso per ospitare pazienti Covid. Oggi c’erano otto persone nel container. Il 30 giugno il governo ha stabilito la fine dello stato di emergenza e questo ha comportato lo stop al trasferimento di pazienti in strutture convenzionate: quella di Campofilone e Galantara. Per far fronte alla nuova ondata, legata alla variante Omicron 5, all’ospedale di Macerata nel reparto di Medicina è stata isolata una stanza a bassa intensità di cure, con quattro posti disponibili.

Sempre dal 30 giugno sono state cancellate le Usca (anche se qualche regione ha ottenuto la proroga) e questo comporta il venire meno dell’assistenza domiciliare per pazienti Covid. Oggi nelle Marche si sino registrati 3.686 nuovi casi, con un tasso di incidenza ogni 100mila abitanti che è salito a 999,73.

(redazione CM)

© RIPRODUZIONE RISERVATA