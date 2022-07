Covid, 3.194 contagi.

Crescono i ricoveri: 5 in più

IL BOLLETTINO - Sono 150 i casi sotto i 10 anni, la fascia più colpita quella tra i 25 e 44 anni. Un morto in provincia Pesaro

13 Luglio 2022 - Ore 17:58 - caricamento letture

Altri 3.194 contagi nelle Marche sulla base dei 7.345 tamponi che sono stati effettuati ieri tra antigenici e molecolari. Il tasso di incidenza su 100mila abitanti tocca quota 1.330,85. Rispetto a ieri si sono registrati un migliaio di casi in meno ma dopo quello di ieri (4.110 contagi) quello di oggi è il secondo dato più alto dell’ultima settimana.

Il maggior numero di casi si è registrato nella fascia 25-44 anni (787), seguita da quella 45-59 (767), e da 60-69 (562). Cinquanta i casi tra i bambini fini a 5 anni e 99 dai 6 ai 10 anni, 105 dagli 11 ai 13 anni. Nella fascia 14-24 i casi sono 330. Per quanto riguarda i ricoveri: sono 8 le persone in terapia intensiva, 20 le persone nei reparti semi intensivi (ieri erano 19), 160 nei reparti non intensivi (ieri erano 147) e 33 le persone nei pronto soccorso (ieri 39) per un totale di 221 ricoverati (cinque in più rispetto a ieri quando c’erano anche 3 pazienti in area post-critica). Rispetto a ieri c’è stato un altro morto nelle Marche (in provincia di Pesaro). Le persone in quarantena sono 29.820 di cui 259 con sintomi (ieri erano 26.529).

© RIPRODUZIONE RISERVATA