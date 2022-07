Si è dimesso Giovanni Guidi,

direttore dell’Area Vasta 2

ANCONA - Lascia dopo un triennio, ufficialmente per motivi personali, salutando i dipendenti con una mail di ringraziamenti. «Mi sembrava doveroso farlo perché abbiamo percorso insieme tre anni veramente difficili e ne siamo usciti, a mio giudizio, molto bene». Ora ad interim assumerà l'incarico la dg dell'Asur Nadia Storti

Si è dimesso il direttore dell’Area Vasta 2, Giovanni Guidi. La notizia si è appresa questa mattina ma era nell’aria. Guidi, che aveva assunto l’incarico nel 2019 dopo le dimissioni lampo del precedessore Milco Coacci, era stato riconfermato nel ruolo di vertice un anno dopo, nel 2020. Ha rassegnato le dimissioni per motivi strettamente personali e a far data dal prossimo 15 luglio lascerà l’Av2, con giurisdizione sulle strutture sanitarie della provincia di Ancona (esclusa l’azienda Ospedali Riuniti di Ancona e l’Inrca).

Per legge, ora la direttrice dell’Asur Marche, Nadia Storti, assumerà ad interim la direzione dell’Av2. Giovanni Guidi ha voluto salutare tutti i dipendenti inviando loro una mail per ringraziarli della collaborazione. «Mi avete accolto ed accompagnato in questo triennio veramente difficile e complicato – ha scritto – Le grandi capacità professionali, unite ad un profondo senso di appartenenza ci hanno consentito di raggiungere risultati ragguardevoli sia in termini di qualità dei servizi offerti sia in termini economici. Competenza professionale, responsabilità e grande capacità di adattamento sono gli elementi essenziali fortemente caratterizzanti questa Av2, elementi grazie ai quali si potranno raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi».

«Mi sembrava doveroso salutare tutti perché abbiamo percorso insieme tre anni veramente difficili, e ne siamo usciti, a mio giudizio, molto bene, sia dal punto di vista della prevenzione che dei ricoveri ospedalieri e dell’attività specialistica. – spiega a telefono a Cronache Ancona il dottor Guidi, confermando i motivi della sua scelta personale maturata già da qualche tempo – Ho voluto ringraziare tutti indistintamente, al di là di quello che è il ruolo e la qualifica, perché arrivando da un’altra Area Vasta, mi sono subito reso conto che l’Av2 è molto grande e complessa ma ha un’anima pulsante, che lavora con grande competenza e una professionalità inaspettata. I risultati raggiunti sono frutto di questa partecipazione».

