Covid, 4.110 nuovi casi

Un ricoverato in meno

IL BOLLETTINO - Sale a oltre 1.300 il tasso di incidenza ogni 100mila abitanti. C'è stato un morto. In isolamento 26mila persone, 263 hanno sintomi

12 Luglio 2022 - Ore 20:42 - caricamento letture

Sono 4.110 i nuovi casi di Covid nelle Marche su 9.355 tamponi effettuati. Sale (e di parecchio) l’incidenza ogni 100mila abitanti che è arrivata a 1.310,31 (ieri era di 1.282, 11 mentre la scorsa settimana si aggirava intorno a 800-900). I casi che si sono registrati nelle Marche sono stati 19.706 nel giro di una settimana. In quarantena ci sono 26.529 persone, di loro 263 hanno sintomi. Rispetto a ieri nella nostra regione si è registrata una persona morta con il Covid, che porta a 3.959 le vittime dall’inizio della pandemia. Scendono anche se di poco i ricoverati che sono 174, uno in meno rispetto a ieri. Otto persone sono in terapia intensiva, 19 in semintensiva, 147 in reparti non intensivi. Ci sono poi 39 persone in osservazione nei pronto soccorso e 3 ospiti di strutture territoriali di area post critica.

