Macerata, nuovo centro vaccinale

operativo da domani

SANITA' - La struttura si trasferisce a poche centinaia di metri, da via Noce a via Annibali 114 di fronte agli uffici amministrativi dell’Area Vasta 3

8 Luglio 2022

Si trasferisce a poche centinaia di metri il centro vaccinale di Macerata. La struttura che finora aveva trovato spazio in via Noce a Piediripa nello stabile Unicredit leasing Spa da domani sarà attivo nella nuova sede di via Annibali, 114 di fronte agli uffici amministrativi dell’Area Vasta 3.

La Unicredit leasing spa, dalla prima concessione, aveva per due volte prorogato il comodato d’uso. L’ultima volta per due mesi, scaduti il 30 giugno. Da qui il necessario trasferimento in una zona non troppo lontana e nelle immediate vicinanze degli uffici amministrativi. Il centro vaccinale resterà aperto nei giorni di lunedì, mercoledì e sabato solo al mattino, dalle 9 alle 13

E’ gradita la prenotazione per la somministrazione del vaccino tramite il sistema informatico Poste italiane.

