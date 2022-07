Covid, in crescita i casi tra i bambini

Altri 3mila contagi nelle Marche

IL BOLLETTINO - Sono 250 i positivi nella fascia tra 6 e 10 anni. I ricoveri scendono: meno sei rispetto a ieri. In quarantena 31mila persone. Tre i morti: uno nel Maceratese, due in provincia di Ancona

16 Luglio 2022 - Ore 19:08 - caricamento letture

Covid, 2.985 nuovi casi nelle Marche su 7.332 tamponi che sono stati effettuati. Un numero in linea col dato di ieri quando c’erano stati 2.964 contagi, e più basso rispetto a giovedì (3.424), mercoledì (3.194) e martedì (4.110) mentre lunedì (giorno che fa riferimento alla domenica quando i tamponi eseguiti sono di solito molti meno) i casi erano 1.187.

Tornando ai nuovi contagi: 800 sono in provincia di Ancona, seguita da quella di Macerata 642, Pesaro e Urbino 541. 201 i casi di fuori regione. Il tasso di incidenza su 100mila persone è di 1.360,37. La fascia di età in cui ci sono stati più contagi è quella tra i 45 e i 59 anni (718), seguita da quella tra 25 e 44 anni (634 casi). Crescono i contagi tra i bambini: nella fascia tra 6-10 anni sono 250 che risulta essere la quinta per numero di casi preceduta da quella tra i 70 e 79 anni (350) e 60-69 (436).

I ricoverati sono 218, mentre ieri erano 224. In terapia intensiva 6 persone (idem ieri), in semi intensiva 13 (ieri 20). Tre i morti: due in provincia di Ancona e uno in provincia di Macerata. Le persone che si trovano in quarantena sono 31.620 (245 le persone che mostrano sintomi).

