Il parcheggio all’ex Anconetani è realtà

«Un’opera importante per la città»

CIVITANOVA - Taglio del nastro per i 120 posti auto all'interno del porto, saranno gratuiti fino al 30 giugno. Si accede e si esce sempre da via Da Vinci. Il sindaco uscente Fabrizio Ciarapica: «Abbiamo le idee chiare su viabilità e parcheggi, abbiamo dato mandato all'Ufficio tecnico di realizzare anche uno studio capace di trovare soluzioni per i residenti e gli operatori del borgo marinaro»

«Abbiamo recuperato un’area totalmente degradata e inaccessibile da anni. L’abbiamo completamente riqualificata, illuminata e videosorvegliata. E soprattutto abbiamo realizzato 120 posti auto in centro». Con queste parole il sindaco uscente Fabrizio Ciarapica, ricandidato per il bis, ha inaugurato il nuovo parcheggio nell’ex area Anconetani del porto.

Il taglio del nastro oggi pomeriggio, alla presenza di qualche esponente della giunta e di diversi candidati consiglieri e sostenitori della coalizione di centrodestra. I nuovi 120 posti auto sono stati realizzati in un’area di 2.943 metri quadrati, per una spesa complessiva di 203mila euro. Per quanto riguarda la viabilità, l’accesso al parcheggio, così come l’uscita è da via Da Vinci. Mentre sul versante costi, il parcheggio sarà gratuito fino al 30 giugno, poi saranno applicate le stesse tariffe del parcheggio davanti al Gatto blu.

«Siamo soddisfatti e orgogliosi di aver realizzato qualcosa importante per i civitanovesi e per chi arriva da fuori – ha aggiunto il primo cittadino – C’è chi si è incatenato contro questa opera (il riferimento è alla protesta messa in atto dalla coalizione di Silvia Squadroni, ndr) e invece proprio l’altro giorno è arrivata la sentenza del Consiglio di Stato che dà la piena disponibilità dell’area al Comune. Questa amministrazione ha le idee chiare su viabilità e parcheggi, due temi fondamentali per la città. Oltre a questo intervento, e alla rotatoria all’uscita della superstrada infatti, abbiamo dato mandato all’Ufficio tecnico affinché rediga uno studio capace di trovare soluzioni per i residenti e gli operatori del borgo marinaro sempre in tema di parcheggi».

La giunta ha approvato proprio nei giorni scorsi l’atto di indirizzo per lo studio. «Civitanova è ormai un vero e proprio fulcro attrattivo per tante persone che arrivano da fuori città per divertimento e per lavoro – aggiunge il primo cittadino – Di pari passo a questa straordinaria affluenza, si associa una sempre più attenta riqualificazione degli spazi e degli edifici, con numerosi cantieri dei lavori che comportano ulteriore calo di parcheggi per le automobili. È necessaria dunque una riorganizzazione puntuale degli stalli di sosta dei veicoli attualmente disponibili e la proiezione di quanto altro necessario in base ai dati tecnici che verranno forniti. Nel centro, oltre alle residenze sono presenti numerose attività ricettive e di ristorazione e questa ricognizione intende risolvere le problematiche proprio dove gli spazi di sosta sono minoritari a causa della morfologia del tessuto edilizio».

