DA MAGGIO in città non c'erano più state vittime. Oggi si è spento Guido Castignani

Un morto per Covid a Civitanova. Si è spento oggi pomeriggio in una clinica privata un uomo di 89 anni, Guido Castignani. La vittima si trovava ricoverata in una Rsa da metà ottobre ed era risultata positiva al Coronavirus. L’anziano viveva a Civitanova Alta. E’ la prima vittima del Covid a Civitanova da maggio, è allora che risale l’ultimo decesso in città. Già nella prima ondata il virus aveva stroncato molti civitanovesi. Oggi all’ospedale di Fermo è deceduta anche una donna anziana di 87 anni, della provincia di Ascoli, che aveva patologie pregresse. Nelle Marche sono salite a 998 le persone morte a causa del Coronavirus.



(l. b.)