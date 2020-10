IL SERVIZIO SANITA' della Regione comunica nel bollettino che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1.451 tamponi nel percorso nuove diagnosi. Positivi in tutte le province, nel Maceratese sono 25

Sono 140 i casi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore dal Servizio Sanità della Regione Marche. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2.674 tamponi: 1.451 nel percorso nuove diagnosi e 1.223 nel percorso guariti. I contagi sono stati registrati: 23 nell’Ascolano, 42 nell’Anconetano, 25 nel Maceratese, 32 nel Fermano e 18 nel Pesarese. «Questi casi – spiega il Servizio sanità – comprendono soggetti sintomatici (26 casi rilevati), contatti in setting domestico (37 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (20 casi rilevati), 2 rientri dall’estero (Albania e Moldova), 2 casi riscontrati dallo screening realizzato nel percorso sanitario, contatti in setting lavorativo (6 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/divertimento (19 casi rilevati), 7 contatti in setting assistenziale, contatti in setting scolastico/formativo (14 casi). Di 7 casi si stanno effettuando le indagini epidemiologiche».

Nel frattempo a Caldarola, in seguito alla accertata positività di un’insegnante della scuola elementare, l’Asl ha disposto la quarantena per gli alunni delle classi seconda e terza dell’istituto comprensivo “Simone De Magistris”, che terminerà «rispettivamente il prossimo 19 e 20 ottobre, tenuto conto del giorno in cui si è verificato il contatto con la docente – si legge in una nota del Comune – Fortunatamente l’insegnante risultata contagiata non accusa particolari complicazioni e ad oggi nessuno degli alunni in isolamento lamenta sintomi da infezione Covid. Per i ragazzi così impossibilitati a frequentare le lezioni, è stata predisposta adeguata didattica a distanza, da effettuare sino al loro rientro a scuola». Anche a Loro Piceno, nella scuola primaria, due classi sono in quarantena. Si tratta della terza e della quinta, è il sindaco Robertino Paoloni a specificare che «la comunicazione mi è arrivata dai genitori e della dirigente. Sembra che un’insegnante di sostegno, non residente in paese, sia risultata positiva al tampone. Così la preside ha deciso di mettere subito, cautelativamente, in isolamento le due classi come previsto dalle direttive sanitarie. La speranza che è tutti i bambini siano negativi e che presto possano tornare in classe». Il Ministero dell’Istruzione ha comunicato proprio oggi che, alla data del 10 ottobre, gli studenti contagiati sono pari allo 0,080% (5.793 casi di positività), per il personale docente la percentuale è dello 0,133% del totale (1.020 casi), per il personale non docente si parla dello 0,139% (283 casi). I dati del monitoraggio, condotto dal Ministero dell’Istruzione con la collaborazione dei dirigenti scolastici, sono stati condivisi con l’Istituto Superiore di Sanità.